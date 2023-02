Mécénat à Genève – Hans Wilsdorf offre un hôtel pour l’hébergement social La fondation vient d’acquérir l’hôtel La Cour des Augustins, à Plainpalais. Et a immédiatement remis les clés au Collectif d’associations pour l’urgence sociale. Marc Renfer

L’hôtel de la rue Jean-Violette, à Plainpalais, va être transformé pour être destiné à de l’hébergement social. LAURENT GUIRAUD

C’était un hôtel quatre étoiles, décrit comme «boutique» et «design». L’établissement La Cour des Augustins, à Plainpalais, ne va plus accueillir des touristes sensibles à la décoration contemporaine des lieux. Le bâtiment de la rue Jean-Violette et son annexe viennent d’être achetés par la Fondation Hans Wilsdorf pour la somme de 32,5 millions de francs.