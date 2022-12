Lutte contre la migration économique – Hans-Ueli Vogt: «La Suisse a perdu le contrôle sur l’immigration» Le candidat UDC au Conseil fédéral veut durcir la Convention de Genève sur le statut des réfugiés. Il prône aussi une immigration choisie. Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

Hans-Ueli Vogt, 52 ans, est professeur à la Faculté de droit de Zurich et candidat au Conseil fédéral pour remplacer Ueli Maurer. KEYSTONE

De l’extérieur, le bâtiment de la Faculté de droit de Zurich est un peu lugubre sous la pluie. À l’intérieur, des bureaux monacaux pour les professeurs et leurs assistants s’étirent à perte de vue. On repère enfin celui de Hans-Ueli Vogt, candidat officiel UDC au Conseil fédéral. Son voisin de palier? Un certain Daniel Jositsch, qui s’est retiré tant bien que mal de la course au profit du ticket féminin PS.