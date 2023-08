Handball, un mois avant la reprise – Chênois se démène pour mieux résister aux cadors d’outre-Sarine Après une première expérience pénible en QHL, le club genevois va retrouver l’élite du championnat suisse. Avec ses modestes moyens, plus d’expérience et le goût du défi. Pascal Bornand

Juan Basmalis Gomez encadré par les deux nouvelles recrues de Chênois, le Lituanien Lukas Simenas et le Français Mathieu Reuille. LUCIEN FORTUNATI

Un dernier cri et la séance d’entraînement s’achève. On est à Sous-Moulin, dans l’antre du CS Chênois Genève, là où dix semaines plus tôt le club genevois a reconquis sa place au sein de l’élite du handball suisse en dominant Stäfa. Comme la fête, la trêve a été courte.