Transition énergétique en Allemagne – Hambourg compte se décarboniser dans dix ans Alors que l’Allemagne a fixé à 2038 sa sortie du carbone, la deuxième ville du pays veut accélérer le processus en produisant électricité et chauffage sans charbon dès 2030. Christophe Bourdoiseau, envoyé spécial à Hambourg

Un ancien bunker nazi reconverti en centrale écologique. Il fournit de l’électricité et du chauffage vert à tout un quartier de Hambourg. Christophe Bourdoiseau

Convertir un bunker nazi en centrale énergétique écologique? C’est surtout un symbole. Mais cet ancien projet pilote, lancé lors de l’Exposition internationale d’architecture de Hambourg en 2013, représente aujourd’hui le point de départ de la transition énergétique dans la ville hanséatique. C’est ici que tout a commencé avec le renouvelable: «Nous avons appris tellement de choses avec ce bunker», explique Nicole Buschermöhle, porte-parole de Hamburg Energie, le fournisseur public d’électricité de la ville.

Ce bâtiment de huit étages en béton armé, où les Hambourgeois se protégeaient des bombardements alliés en 1945, procure aujourd’hui de l’électricité et du chauffage verts (capteurs solaires thermiques et photovoltaïques, biomasse, etc.) à 3000 foyers dans le quartier de Wilhelmsburg. Sur la plateforme panoramique, où étaient installés autrefois des canons antiaériens, les touristes peuvent y observer, à 30 mètres de hauteur, toute l’activité du port, le troisième d’Europe, et les trois éoliennes installées sur l’ancienne décharge publique de la grande métropole économique d’Europe.