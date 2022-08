LUCIEN FORTUNATI

Confignon, 24 août

Une série de mesures d’accompagnement ont été prévues lors de la prolongation de la ligne du tram 14 de la Croisée de Confignon à Bernex Vailly. Certaines sont remarquables, d’autres sont beaucoup plus discutables, telle la profusion de l’éclairage public le long de ce nouvel axe.

En effet, habitant à près de 100 mètres de la route, il m’est possible de lire dans ma cuisine à la lumière des deniers publics. En tant que tel, cela pourrait être perçu comme une généreuse ristourne sur mes impôts par notre Canton.

Plus sérieusement: à l’heure du réchauffement climatique et des économies d’énergie, comment peut-on en gaspiller autant? À l’heure du développement durable, comment peut-on décimer tant d’insectes? À l’heure de la sécurité, comment peut-on masquer les passages piétons par un éclairage en damier multicolore, les rendant non identifiables par les automobilistes? À l’heure de la mobilité douce, comment peut-on créer un éclairage des pistes cyclables, certes artistique, mais dangereux?

De grâce, Mesdames, Messieurs des autorités cantonales, municipales et des administrations cantonales, évitez les infrastructures inutiles, nuisibles et rendez compréhensible, à tout citoyen, la politique contre le réchauffement climatique et le développement durable afin que tout un chacun puisse se l’approprier et participer aux sacrifices qui lui sont demandés.

Bertrand Jacot Des Combes

