L’insurrection pacifique du peuple iranien, initiée et conduite par les femmes, a maintenant franchi une étape importante: elle dépasse le deuxième mois de son action. Elle s’étend désormais au pays tout entier, elle s’organise dans les 230 plus grandes villes de l’Iran et s’étend aux provinces.

Face aux manifestations parfaitement pacifiques des femmes, hommes, enfants de toutes les classes sociales, de toutes les ethnies du pays – Kurdes, Perses, Arabes, Baloutches, Tchétchènes, Azéris, entre autres –, le régime meurtrier des mollahs applique une répression abominable. En deux mois, au moins 600 personnes, dont 87 enfants, ont été assassinées, tuées par balle. Plus de 30’000 manifestantes et manifestants ont été arrêtés. Beaucoup sont atrocement torturés, certains ont déjà été condamnés à mort et pendus.

Les tueurs du régime volent jusque dans les hôpitaux les cadavres des manifestantes et manifestants assassinés, afin d’empêcher que les cérémonies de deuil et les enterrements ne donnent lieu à de nouvelles marches de protestation.

La répression sanglante du régime des mollahs est assurée par les Pasdaran, soit la police politique de l’État avec, à l’avant-poste de son action, la milice des bassidji. Amnesty International la caractérise comme «un crime permanent contre l’humanité».

La révolution en cours en Iran revêt une dimension universelle évidente: les insurgées et insurgés qui organisent jour après jour des manifestations pacifiques dans les 31 provinces du pays réclament la séparation de l’État et de la religion, l’organisation d’élections libres, l’instauration d’une république démocratique basée sur une Constitution laïque et le respect rigoureux de tous les droits de l’homme et des droits des minorités, luttent, souffrent, exposent leur vie non seulement pour la libération de la nation iranienne, mais aussi pour les droits et la liberté de tous les peuples du monde, donc aussi pour le peuple suisse.

Les assassins Pasdaran et bassidji sont des ennemis de l’humanité. Ils doivent être combattus et mis hors d’état de nuire par tous les peuples du monde.

Le 24 novembre 2022, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a condamné à une forte majorité les bourreaux du peuple iranien. Il a décidé de créer une commission d’enquête internationale afin de mettre au jour les crimes des mollahs et de préparer leur inculpation devant la Cour pénale internationale.

La détermination, le courage des insurgées et insurgés iraniens forcent l’admiration de toutes les femmes, de tous les hommes libres ou encore eux-mêmes privés de liberté sur la planète. Nous devons à ces combattantes et combattants, comme à celles et ceux qui sont tombés en martyrs, notre reconnaissance et une solidarité sans limites.

Le peuple iranien sera victorieux. Son courage témoigne de l’invincibilité de l’esprit humain.

Jean Ziegler Membre du Comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, sociologue, homme politique, écrivain…

