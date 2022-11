KEYSTONE

Grand-Saconnex, 5 novembre

[…] Genève ne cesse de baisser ses impôts depuis plus de vingt ans. Parallèlement, les besoins ne cessent d’augmenter: vieillissement et précarisation de la population (inégalités sociales 50% plus marquées à Genève qu’en moyenne suisse), dépenses liées au Covid puis à l’accueil des Ukrainiens. La «crise des dépenses», régulièrement dénoncée par la droite, est toutefois surtout liée à l’augmentation constante des coûts fixes (logement, santé: plus de 600 millions de subsides dans ce secteur cette année).

Pour remédier au problème, il y a eu l’instauration d’un salaire minimum (contesté maintenant par Berne!), insuffisant pour permettre à l’État de voir diminuer ses charges (qui ne sont consacrées qu’à 27% aux salaires de son personnel). Il faudrait que les coûts, largement surfaits, soient diminués. Or, pour la santé, toutes les propositions émises en ce sens sont bloquées au niveau fédéral par de puissants lobbies, composés majoritairement de membres des mêmes partis qui, à Genève, se plaignent des dépenses excessives induites par ces surcoûts! Faudrait-il moins aider ceux qui en ont besoin? Mais alors, pauvreté, insécurité et délinquance, bien plus nuisibles à l’attractivité de Genève que des impôts prétendument trop élevés, s’accroîtront! Quant à l’immobilier, là aussi, des surcoûts ayant généré 78 milliards de revenus supplémentaires (selon le Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale BASS, institut indépendant sis à Berne) ne sont pas remis en cause, ce qui provoque l’explosion des loyers, alors qu’il s’agirait de s’en tenir au Code des obligations.

Et voilà maintenant que ces mêmes milieux ont réussi, à Genève, à provoquer le rejet d’une loi, proposée pourtant par une magistrate PLR (alors que le Conseil d’État était encore à majorité de droite!), qui aurait permis une plus-value de 220 millions pour l’État par la simple adaptation (et non l’augmentation) de barèmes d’imposition non actualisés (ou de manière très partielle) depuis des décennies («Tribune» du 5-6 novembre).

Une autre loi, injuste, a été adoptée par notre parlement de droite, qui a oublié ses valeurs fétiches que sont la liberté et la responsabilité pour se cantonner à la défense des privilèges d’un cercle de nantis (précisons que les petits propriétaires occupant le logement qu’ils ont acquis bénéficiaient d’aménagements généreux dans la loi proposée par la magistrate). Il faudra soutenir le référendum qui sera lancé contre cette loi et bloquer cette spirale infernale!

Jacques Morard

