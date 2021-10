Bois de la Bâtie – Halloween s’invite à dîner au Café de la Tour Décoration païenne avant la Fête des morts. «Même pas peur» et sans confusion possible, assurent les initiateurs. Thierry Mertenat

Le Café de la Tour, au bois de la Bâtie, n’hésite pas à afficher son goût pour la décoration inspirée de Halloween. LAURENT GUIRAUD

Une poupée en chiffon se balance les pieds dans le vide à l’entrée d’une des plus belles terrasses de Genève, celle en belvédère du Café de la Tour, dans le bois de la Bâtie. Sur le seuil de la salle à manger, une potence jumelle, nourrie de la même poésie macabre, duplique ce bal des pendus. On hésite un instant, puis plus du tout.

Les nouveaux tenanciers, Cyrielle et Matthieu, ont le sourire accueillant. Édouard, le frère aîné, aussi. Le décorateur, c’est lui. Il vient de servir deux clients qui ont l’éternité devant eux pour siffler la bouteille de whisky posée sur la table. Jack et Daniel font la paire de squelettes. Une guirlande de courges miniatures suspendue au-dessus du zinc éclaire avec douceur leurs crânes.