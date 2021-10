Reportage – Halloween met le feu aux nuits genevoises Six incendies volontaires sont recensés dans la nuit de samedi à dimanche. Neuf personnes ont été interpellées. Reportage au ras du bitume. Marc Bretton

Rue Ami-Argand. La police est venue en force escorter le SIS. DR

Le feu est signalé rue Ami-Argand à Versoix. Jusqu’ici, la nuit était calme, comme celle d’avant, mais subitement, dans la voiture des pompiers, la radio n’arrête plus de cracher des messages. En quelques minutes, bennes et poubelles s’enflamment malgré la pluie qui tombe. On signale des feux à la route de Malagnou, au chemin des deux communes à Thônex, et puis à Vernier. En cette veille de Halloween, l’agglomération genevoise s’est comme donné le mot, et si on signale un homme qui veut sauter de sa fenêtre au Village-Suisse, l’heure est aux incendies, apparemment volontaires. Ce n’est évidemment pas une surprise: l’ancienne fête celtique est devenue l’occasion de défoulements collectifs qui n’ont pas grand-chose de festif. Depuis 2018 et ses seize feux allumés suite à un appel au désordre lancé sur les réseaux sociaux depuis Grenoble, chacun sait que le moment est délicat et s’y prépare.