Champion d’Europe de boxe thaïe – Hakim Bah vise le haut de l’affiche sans baisser sa garde Vainqueur samedi à Plainpalais de l’Allemand Johann Dederer, le boxeur genevois a remporté sa première ceinture européenne. Pascal Bornand

Karim Bah peut porter avec fierté sa première ceinture européenne. OLIVIER ANGELINI/Boxemag.com

Hakim Bah (26 ans) n’est pas un fier-à-bras. Quand il dit qu’il se sent frais comme un gardon, le boxeur du Singto Muay Thaï Gym ne fanfaronne pas. Pourtant, samedi, lors de la 3e Fight Night, il disputait le «combat le plus important» de sa jeune carrière pro. Il aurait pu en sortir rétamé, «les jambes éclatées» comme cela lui est déjà arrivé, le corps couvert de bleus. En vérité, il a quitté le ring de Plainpalais en triomphe, vainqueur comme une fleur, les abdos bardés d’une ceinture de champion d’Europe WBC des moins de 67 kilos. «J’ai atteint mon but, je me sens aujourd’hui apaisé», confie le Rennais, établi à Genève depuis cinq ans.