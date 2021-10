Servette - Sion dimanche – Guyot et Luisier ont connu l’âge d’or du derby du Rhône Le défenseur grenat Gilbert Guyot et l’attaquant valaisan Fernand Luisier se sont souvent affrontés aux Charmilles. Ils évoquent la rivalité opposant leurs clubs et la nostalgie d’un temps révolu. Nicolas Jacquier

Fernand Luisier (à g.) lors de la finale de Coupe de Suisse de 1982, remportée 1-0 par le FC Sion. KEYSTONE

L’un était défenseur et n’a connu que le Servette FC (378 matches entre 1966 et 1982), l’autre était attaquant et a effectué toute sa carrière au FC Sion (387 matches entre 1968 et 1984). Contemporains nés en 1948, Gilbert Guyot et Fernand Luisier ont disputé des dizaines de derbys du Rhône. Ils ont connu la fièvre du samedi soir, les rivalités exacerbées entre Genève l’opulente et Sion la provinciale, les duels musclés, l’intimidation, les provocations jusque dans les seize mètres, leur territoire commun.