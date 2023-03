Guide France 2023 – Guy Savoy perd une étoile et le Michelin, sa crédibilité Le plus vieux guide français et son directeur sombrent dans le ridicule en punissant un cuisinier propulsé au firmament de sa profession Alain Giroud

Le grand chef Guy dans son restaurant parisien à la Monnaie de Paris, quai Conti. AFP

«On a perdu le match cette année, mais on va le regagner l’année prochaine.» Guy Savoy s’est contenté de cette réponse laconique à l’ agence de presse AFP lorsqu’il a appris la perte de sa troisième étoile Michelin. Une décision qui met en lumière la curieuse politique de Gwendal Poullennec, patron du guide, qui crée le «buzz» au lieu de mettre en lumière les meilleurs cuisiniers de France et d’ailleurs. Après le scandale des dégradations de Marc Veyrat et de Marc Haeberlin, il s’attaque à Guy Savoy. Un chef qui est arrivé, en novembre dernier, pour la sixième année d’affilée, en tête du classement mondial des restaurants établi par «La Liste». Comment vit-il cette contradiction et ce jugement incompréhensible du plus vieux guide français? L’allusion au rugby«Ma réaction à chaud, auprès de l’AFP, fut de faire allusion au match Irlande-France que nous avons perdu! Je devais trouver une formule, alors le rugby m’a semblé adéquat…»