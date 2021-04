Accord-cadre – Guy Parmelin veut maintenir de bonnes relations avec l’UE Le président de la Confédération a souligné l’importance des relations entre Berne et Bruxelles, avant une rencontre cruciale vendredi avec la présidente de la Commission européenne.

La Suisse et l’Union européenne entretiennent des relations «intenses, privilégiées, qui vont bien au-delà des simples liens économiques», a assuré Guy Parmelin, le président de la Confédération. KEYSTONE

Les relations avec l’UE sont «précieuses». Elles «doivent être maintenues, surtout dans les temps difficiles que nous connaissons maintenant», a assuré vendredi Guy Parmelin avant un entretien sur l’accord-cadre avec Ursula von der Leyen.

Ces derniers mois, les négociatrices en chef des deux parties ont mené des discussions intenses sur les points encore ouverts concernant l’accord-cadre, a souligné le président de la Confédération à Bruxelles. Ces discussions n’étaient «pas faciles», mais ont été menées avec «beaucoup d’engagement».

La rencontre avec la présidente de la Commission européenne doit permettre de procéder à une évaluation politique des résultats obtenus.

La Suisse et l’Union européenne entretiennent des relations «intenses, privilégiées, qui vont bien au-delà des simples liens économiques», a assuré le Vaudois. La Suisse veut «tout mettre en oeuvre pour maintenir» les relations bilatérales.

«Une dose de flexibilité»

Peu avant la réunion avec le président de la Confédération, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a assuré que des compromis sont possibles sur l’accord-cadre. «Il faut juste une dose de flexibilité de chaque côté.» «Dans les négociations, les derniers mètres sont les plus difficiles», a-t-elle toutefois reconnu devant les médias à Bruxelles.

«L’accord-cadre est un élément essentiel de notre relation», a encore rappelé Ursula von der Leyen. «La Suisse et l’Union européenne sont plus que de simples voisins.» Les relations entre les deux pays sont étroites, non seulement à cause de la proximité géographique, mais également grâce aux relations proches entre leurs citoyens.



Les négociations se sont achevées fin 2018, mais la Suisse souhaite encore des clarifications sur trois points: la protection des salaires, les aides d’État et la directive sur la citoyenneté européenne qui élargit l’accès aux prestations sociales.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.