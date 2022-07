Visite en Afrique du Sud – Guy Parmelin signe des accords à Pretoria Le ministre de l’Économie a signé divers accords avec ses homologues sud-africains.

Guy Parmelin a emmené avec lui en Afrique du Sud une importante délégation des milieux économiques et scientifiques suisses (photo d’archives). KEYSTONE

En visite de quatre jours en Afrique du Sud, le ministre de l’Économie Guy Parmelin a signé divers accords avec ses homologues sud-africains. Il s’agit pour la Suisse d’un pays prioritaire sur ce continent.

«Je me suis entretenu avec le ministre du travail Nxesi Thulas. Nous avons signé un Protocole d’accord sur la coopération dans le domaine du travail et de l’emploi et lancé officiellement le programme «Productivity Ecosystems for Decent Work» de l’Office international du Travail (OIT)» , a écrit mardi le conseiller fédéral dans un Tweet.

À Pretoria, en marge de sa rencontre avec le ministre des Finances Enoch Godongwana, Guy Parmelin s’est en outre dit «fier d’annoncer l’extension du partenariat de la Suisse via le lancement d’un mécanisme de financement durable, un programme mis en œuvre en partenariat avec la Banque mondiale».

Guy Parmelin a emmené avec lui en Afrique du Sud une importante délégation des milieux économiques et scientifiques suisses. Une quinzaine de représentants de l’économie et cinq personnalités du monde scientifique sont de la partie, ainsi que le président de la commission de politique extérieure du Conseil des États, Pirmin Bischof (Centre/SO).

Premier partenaire commercial

La Suisse est un investisseur important en Afrique du Sud. Une centaine d’entreprises helvétiques y sont établies. En 2021, l’Afrique du Sud a été le premier partenaire commercial de la Suisse en Afrique, pour un montant de 4,4 milliards de francs.

Dans le cadre du mandat du Conseil fédéral pour améliorer l’accès des entreprises suisses aux grands projets d’infrastructures, l’Afrique du Sud a été identifiée comme pays prioritaire.

L’Afrique du Sud est en outre un pays important pour la coopération économique au développement du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), qui vise notamment à mettre en place des conditions-cadres favorables pour attirer les entreprises et les investissements.

Par ailleurs, la Suisse et l’Afrique du Sud sont liées par un accord bilatéral de coopération scientifique et technologique.

ATS

