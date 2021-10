Visite aux Émirats arabes unis – Guy Parmelin s’est rendu à l’Exposition universelle de Dubaï Le président de la Confédération en a profité pour rencontrer des Émirats haut placés afin de parler de diverses thématiques politiques. Les deux parties ont relevé les liens étroits qui les unissent.

Le directeur exécutif de l’événement Najeeb Mohammed Al-Ali et Guy Parmelin ont dévoilé une œuvre de l’artiste franco-suisse Saype à l’occasion de l’Exposition universelle de Dubaï le 29 octobre. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Le président de la Confédération Guy Parmelin a rencontré vendredi des responsables de haut rang des Émirats arabes unis, en marge de l’Exposition universelle de Dubaï. Les discussions ont porté sur les relations économiques et financières, sur la collaboration dans les domaines de la formation, de la science et de l’innovation et sur les développements politiques dans la région.

Les deux parties ont relevé les liens étroits qui unissent la Suisse et les Émirats arabes unis. Ces derniers sont le partenaire commercial le plus important de la Confédération dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, indique vendredi un communiqué du Département fédéral de l’Économie (DEFR).

Guy Parmelin s’est entretenu avec le ministre des Finances Rachid ben Hamdan Al Maktoum, le ministre de la tolérance et commissaire général de l’exposition Nahyan ben Mubarak Al Nahyan et le ministre de l’Économie Abdullah ben Touq Al Marri.

Exposition universelle

Le président de la Confédération a souligné les nouvelles opportunités qu’offre la mise en œuvre de l’accord de libre-échange entré en vigueur en 2014 entre l’Association européenne de libre-échange et le Conseil de coopération du Golfe.

À CE SUJET: Abo Israël - Palestine «La Suisse peut jouer un rôle important dans le processus de paix» Exposition universelle de Dubaï Le Pavillon suisse ouvre ses portes, entre tradition et innovation Des sujets internationaux tels que la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël ont également été abordés. Les institutions suisses et émiraties entretiennent des échanges croissants dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation, rappelle par ailleurs le communiqué. Guy Parmelin a participé vendredi à la journée nationale suisse de l’exposition universelle de Dubaï, la première dans la région du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie du Sud et la première dans un pays arabe. Il a salué la prouesse de l’organisation de cet événement, malgré les difficultés provoquées par la pandémie. Dans le cadre de son voyage au Proche-Orient, le Vaudois s’était rendu jeudi en Israël et dans les territoires palestiniens pour une rencontre avec les dirigeants israéliens et le président palestinien Mahmoud Abbas. Il a plaidé pour un dialogue visant à mettre en place une solution à deux États.

ATS

