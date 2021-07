Jeux olympiques – Guy Parmelin sera présent à la cérémonie d’ouverture Le numéro 1 du Conseil fédéral sera à Tokyo pour les débuts de l’événement sportif mondial vendredi. Les discussions porteront sur les relations diplomatiques et commerciales entre la Suisse et le Japon.

Le Japon est le plus important partenaire commercial asiatique de la Suisse. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Le président de la Confédération Guy Parmelin assistera à la cérémonie d’ouverture des JO vendredi à Tokyo. Une brève entrevue avec l’empereur Naruhito est prévue ce jour-là.

Guy Parmelin rencontrera également le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, indique le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) mercredi dans un communiqué. Le Vaudois doit également s’entretenir samedi avec le président du CIO Thomas Bach ainsi qu’avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga.

Les discussions «de haut rang» entre le président et ses interlocuteurs porteront sur les relations étroites entre la Suisse et le Japon en matière de commerce et de recherche et des questions globales telles que la lutte contre la pandémie, souligne le DDPS.

La Suisse dispose depuis 2009 d’un accord de libre-échange avec son deuxième plus important partenaire commercial en Asie. Le Japon est aussi un pays prioritaire de la coopération bilatérale en matière de recherche.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.