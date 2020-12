Journée d’élections – Guy Parmelin devient président de la Confédération Le Vaudois a été élu par l’Assemblée fédérale ce mercredi midi dans une ambiance forcément très particulière. Julien Wicky , Sébastien Jubin

Guy Parmelin présidera la Confédération en 2021. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) keystone-sda.ch

Guy Parmelin succédera à Simonetta Sommaruga le 1er janvier à la présidence de la Confédération. Le Vaudois a été élu avec 188 voix sur 202 bulletins valables. Un score honorable puisque c’est deux voix de plus que Simonetta Sommaruga pour son élection l’an dernier. Sous les yeux des membres du Gouvernement vaudois, le démocrate du centre accède pour la première fois à cette haute fonction depuis son entrée au Conseil fédéral en 2016. Sans fête ni fanfare, pandémie oblige, l’élection du Bursinois se fait forcément dans une ambiance étrange. C’est d’ailleurs par une minute de silence que le président de l’Assemblée fédérale, l’UDC Bernois Andreas Aebi, a ouvert la séance en guise d’hommage aux plus de 5000 morts du Covid et à leurs proches. Cela alors que la courbe des contaminations remonte. On l’aura compris, l’ambiance est lourde.

Appel à la cohésion du pays

Son entrée en fonction promet également d’être mouvementée. Le ministre de l’Économie le sait, il souffre d’une part d’un manque de popularité et d’autre part aura à faire face à la colère noire des cantons romands depuis l’annonce des mesures du Conseil fédéral lundi soir. Une présidence qui débute donc en pleine tempête mais qui pourrait aussi marquer la sortie de crise du Covid-19 l’année prochaine. L’homme en a conscience. Dans son discours, Guy Parmelin, a insisté sur l’importance de la responsabilité de chacun mais aussi de la solidarité. Il a plaidé pour une «voie de la sagesse, entre les extrêmes» et s’est refusé à toute prédiction trop avancée pour 2021. Visiblement ému, il a rappelé «les milles différences» de ce pays dont lui, le paysan vaudois devenu conseiller fédéral, en serait une des incarnations. Et de la nécessité de s’en servir pour maintenir la cohésion, mise à mal ces derniers jours. «Ensemble, nous pouvons y arriver», a-t-il conclu. C’est le PLR Ignazio Cassis qui le secondera en tant que vice-président l’année prochaine. Le Tessinois a été élu avec 162 voix sur 191.

«Un bon sens terrien»

L’élection de Guy Parmelin réjouit son collègue de parti et de canton, le conseiller national Jean-Pierre Grin. «J’espère qu’il sera un bon président. Il est proche de l’économie, à l’écoute de la population avec un bon sens terrien. Son expérience de la politique lui sera aussi utile en cette période difficile de pandémie. J’ai confiance en lui et en son travail. Il sera proche de la population car il apprécie les contacts directs», estime-t-il. Il voit en lui quelqu’un qui ira au-delà des frontières régionales et partisanes. «Bien qu’étant vaudois, il représente la Suisse tout entière et il doit au niveau international donner de la visibilité à notre pays tout en ne reniant pas son canton de Vaud. Pour l’UDC cela donne une certaine visibilité, mais son action sera collégiale comme je le connais.»

On détecte moins d’enthousiasme dans les camps adverses à l’UDC et notamment chez Les Verts. Le Genevois Nicolas Walder (Les Verts/GE) évoque même une surreprésentation du parti agrarien. «Cette élection était prévue. Cela dit, c’est quand même troublant pour nous d’avoir trois présidents UDC en 2021, en comptant les deux Chambres. On attend de voir comment M. Parmelin arrivera à porter ce Conseil fédéral.» Mais encore une fois, le sens terrien du Vaudois lui vaut passablement d’indulgence. «Je sais qu’il a des dons relationnels pour trouver des compromis. J’espère qu’il fera aussi preuve de courage. Dans la crise sanitaire mais aussi dans la crise climatique. Il faudra engager des luttes. Et ne pas y aller à reculons. Sans oublier les enjeux internationaux. Il y a des défis importants. Personnellement, je lui donne quelques mois pour faire ses preuves.»