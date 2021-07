JO 2020 – Guy Parmelin a raté sa rencontre avec l’empereur japonais L’avion du président de la Confédération a été retardé à cause de problèmes techniques. Le conseiller fédéral a néanmoins pu arriver à Tokyo à temps pour l’ouverture des Jeux olympiques.

Le président de la Confédération Guy Parmelin a dû faire preuve de patience avant son arrivée à Tokyo. (Photo d’archives) KEYSTONE

La rencontre entre le président de la Confédération et l’empereur japonais et le ministre des Affaires étrangères a été annulée à cause de problèmes techniques de l’avion. Après un voyage de 20 heures, Guy Parmelin est arrivé à temps pour l’ouverture des JO de Tokyo.

L’avion du Conseil fédéral avait quitté l’aéroport de Belp (BE) à 13h30 jeudi. Au-dessus de Riga, le système de surveillance indiquait un problème technique au réacteur, a précisé vendredi le porte-parole de Guy Parmelin Urs Wiedmer.

Pas de danger de sécurité

En concertation avec le ministre de l’Économie, l’avion est revenu en Suisse. La sécurité n’a jamais été mise en danger. L’équipe de Guy Parmelin a obtenu, avec beaucoup de chance, des places sur un vol de ligne.

Vingt heures plus tard, elle atterrissait à Tokyo; juste à temps pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été, à laquelle le ministre participe aux côtés d’autres chefs d’État comme Emmanuel Macron, a-t-il twitté.

Quelque 110 athlètes helvétiques prennent part aux Jeux d’été. En raison de la pandémie de coronavirus, la cérémonie d’ouverture se tient en cercle restreint. Les chefs d’État et les ministres du sport sont présents.

Rencontre annulée

Les rencontres prévues vendredi avec l’empereur Naruhito et le ministre des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi ont cependant été annulées. Elles étaient la raison pour laquelle Guy Parmelin avait décidé de prendre l’avion du Conseil fédéral, a précisé Urs Wiedmer. Avec un vol de ligne, il aurait dû partir deux jours plus tôt. Il n’est pas encore clair si une nouvelle rencontre pourra être agendée.

Guy Parmelin se réjouit «d’autant plus de la discussion de demain avec le Premier ministre japonais» Yoshihide Suga, a-t-il twitté vendredi.

Les relations commerciales et dans la recherche seront au centre des discussions, tout comme la lutte contre le Covid-19. Samedi, le président de la Confédération rencontrera Thomas Bach, président du Comité olympique international.

ATS

