Europe – Guy Parmelin à Bruxelles pour discuter de l’accord-cadre L’accueil du Vaudois à Bruxelles risque d’être froid, puisque la Commission européenne a critiqué, en interne, la position du Conseil fédéral sur l’accord-cadre.

Le président de la Confédération Guy Parmelin (2e depuis la droite) et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen discuteront de l’accord-cadre (archives). KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN

Guy Parmelin doit rencontrer vendredi matin Ursula von der Leyen à Bruxelles. Les présidents de la Confédération et de la Commission européenne discuteront de l’accord-cadre. Depuis le rejet par le peuple de l’initiative «pour une immigration modérée», le Conseil fédéral est pressé de toute part de clarifier rapidement la question de l’accord-cadre.

Le texte dans sa version actuelle est incapable de réunir une majorité. Trois points principaux achoppent: la protection des salaires, les aides d’État et la directive sur la citoyenneté européenne qui élargit l’accès aux prestations sociales.

Développer une solution

Après une nouvelle ronde de négociations au niveau technique, la balle passe désormais dans le camp des politiciens. Berne a annoncé la semaine passée envoyer Guy Parmelin à Bruxelles. Aucune information n’a été donnée sur son mandat.

Dans la presse dominicale, le ministre de l’économie a seulement assuré ne pas vouloir «jouer les Boris Johnson». Et de préciser que la situation helvétique n’est pas comparable avec le Brexit, car la Suisse ne veut pas «sortir d’un accord, mais trouver une solution pour le développer».

Note sévère envers le Conseil fédéral

L’accueil du Vaudois à Bruxelles risque d’être froid. Dans une note interne, qui a fuité dans les médias vendredi passé, la Commission européenne critiquait vivement la position du Conseil fédéral.

La Suisse s’est éloignée de plus en plus du compromis trouvé et elle n’a pas exprimé clairement sa volonté, selon le document. Il n’y aurait eu aucun progrès ni sur le processus ni sur le fond. La Commission regrette également ne pas avoir reçu de réponse à ses propositions sur les trois questions en suspens.

Berne doit continuer à discuter avec Bruxelles, estime Jean-Claude Juncker Afficher plus Le dialogue doit se poursuivre entre la Suisse et l’UE, estime l’ex-président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, qui estime un accord «nécessaire». Le débat sur la rupture des négociations n’existe pas dans l’UE, indique Jean-Claude Juncker dans un entretien diffusé vendredi par les journaux alémaniques du groupe de presse Tamedia. «La Commission européenne ne quitte jamais la table des négociations». Si la Suisse devait rompre les discussions, il serait très déçu, ajoute-t-il. L’ancien premier ministre luxembourgeois appelle à conclure le plus rapidement possible l’accord-cadre pour éviter de nouvelles réactions européennes, comme la non-prolongation de l’équivalence boursière à la mi-2019. «Ce n’est pas souhaitable». Si l’UE et la Suisse ne parviennent pas à réorganiser leurs relations, ce sera au détriment des deux parties, estime Jean-Claude Juncker. Un accord est indispensable, poursuit-il, soulignant que les problèmes peuvent être résolus.

ATS

