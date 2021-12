Regard sur un canton montagnard – Guy Mettan met son Valais dans deux livres Cette année a vu paraître «Valais République des glaciers» et «Le monde à deux mille mètres». Benjamin Chaix

Le Bas-Valais avec un arc-en-ciel. GUY METTAN

On a connu Guy Mettan journaliste, rédacteur en chef, directeur du Club suisse de la presse, député, président du Grand Conseil, tout cela à Genève. Pourtant ce n’est pas notre canton qui l’inspire le plus. L’année qui s’achève a vu paraître deux ouvrages de sa plume, tous les deux remplis de son amour pour son Valais natal. À moins d’en savoir autant que lui sur cette fière et altière région, mieux vaut commencer par «Valais République des glaciers», un livre très joli, édité par Nevicata dans sa collection «L’âme des peuples».

Un mot sur cette maison d’édition belge: celle-ci se plaît à publier «des petits livres tout en nuances pour décoder les ressorts profonds d’un pays, d’une région ou d’une ville». Elle a au compteur, entre autres, l’Argentine, le Sénégal, Séville, le Kurdistan et… le Valais!

Un portrait du canton

Dans ce menu volume, Guy Mettan a mis tout son savoir sur ce singulier canton plein de contradictions. Il y a joint trois entretiens, l’un avec Jean-Henry Papilloud, ancien directeur de la Médiathèque Valais-Martigny, le deuxième avec la vigneronne Marie-Thérèse Chappaz, nièce de l’écrivain du cru Maurice Chappaz, le troisième avec Luzius Theler, journaliste à la «Walliser Bote», le quotidien du Haut-Valais dont cet homme de Viège fut longtemps le rédacteur en chef adjoint.

Ces voix de Valaisans restés dans leurs vallées complètent et illustrent le petit traité d’histoire, de géographie et de sociologie que le «Genevois» Guy Mettan a rédigé. Sa lecture est agréable et dévoile un portrait à la fois admiratif et sans complaisance de ce terroir tel qu’il se présente au visiteur au XXIe siècle.

Par les montagnes

Le second titre paru l’est chez Slatkine à Genève. «Le monde à deux mille mètres» se présente avec en couverture une photo prise par l’auteur en descendant du glacier d’Aletsch sous la pluie. Il y en a d’autres, toutes belles et plus ensoleillées, dans ce volume au sous-titre éclairant: «Journal d’un voyageur des cimes».

Ici Guy Mettan se mesure physiquement au relief accidenté de son canton natal. L’écrivain marcheur se souvient qu’il appartient à «cette génération qui avait déclaré sa haine de la montagne. «Rasez les Alpes qu’on voie la mer», proclamait la jeunesse de 68 pour qui les montagnes sentaient le moisi et le repli obsidional.» Le temps a passé et le fils prodigue est revenu au bercail. Il a franchi en cinquante-cinq jours, toujours en altitude, la distance de Saint-Gingolph au glacier du Rhône et retour jusqu’à Evionnaz, son village natal. Le journal du voyageur, écrit à chaud lors de chaque étape, ravira tout marcheur et tout admirateur des paysages alpestres du scintillant Valais.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.