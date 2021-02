Bande dessinée – Guy Delisle retourne bosser à l’usine Dans «Chroniques de jeunesse», l’as de l’autobiographie dresse un portrait savoureux du monde du travail au début des années 80, tout en questionnant ses relations avec son père. Philippe Muri

Guy Delisle revient sur ses années estudiantines, dans son Québec natal. Il se met en scène dans l’usine à papier où il a travaillé durant trois étés pour financer ses études aux Beaux-Arts. Éd. Delcourt

Pour l’exotisme, il faudra repasser. Avec «Chroniques de jeunesse», Guy Delisle n’en livre pas moins un récit autobiographique tout en finesse et en demi-teinte, sa marque de fabrique. Bien sûr, le voilà bien loin de la Chine, de la Corée du Nord, de la Birmanie et de Jérusalem, autant de destinations explorées dans de précédents albums racontés à la première personne. S’il se met à nouveau en scène avec le sens de l’observation et l’humour décalé qu’on lui connaît, l’auteur d’origine canadienne revient ici sur ses années estudiantines, dans son Québec natal. «C’est un projet que j’avais en tête depuis longtemps», raconte l’intéressé au bout du fil depuis son atelier, à Montpellier. «Je voulais montrer les origines de mon parcours artistique, commencé au coin de la rue.»