Fondation Gianadda – Gustave Caillebotte, l’impressionniste méconnu L’exposition rend justice à cet artiste français, qui fut non seulement mécène et collectionneur de ses amis impressionnistes, mais bien l’un des leurs, capable de peindre à la fois comme Manet ou Monet. Olivier Bot

«Les Raboteurs de parquet», Gustave Caillebotte (1848-1894).

Si on vous demande le nom d’un peintre impressionniste, ce n’est pas celui de Gustave Caillebotte qui vous viendra spontanément à l’esprit. Pourtant, la postérité du mouvement lui doit beaucoup. Au cœur de l’exposition «Gustave Caillebotte, impressionniste et moderne» à la Fondation Gianadda, deux grandes toiles, «Les Raboteurs de parquet» et «Le Pont de l’Europe», expliquent pour une part la raison de cet oubli. Car ces deux grands formats très connus tiennent plus d’une peinture moderne à la Manet, l’auteur du «Déjeuner sur l’herbe», que des «Nymphéas» de Monet. Par leur sujet, des ouvriers au travail et une scène de rue, comme par leur traitement, à la fois précis, dessiné en soulignant leur perspective et à la composition moderne, ces deux chefs-d’œuvre n’ont pas grand-chose à voir avec l’impressionnisme.