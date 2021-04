Présidentielle en Équateur – Guillermo Lasso en tête à 51% des suffrages dépouillés Le candidat conservateur Guillermo Lasso devance le socialiste Andrés Arauz, selon des résultats partiels de l’élection présidentielle en Équateur.

Guillermo Lasso lors de son dernier meeting de campagne à Guayaquil, en Équateur le 8 avril 2021. AFP

L’ex-banquier de droite Guillermo Lasso devançait le socialiste Andrés Arauz de plus de 9%, à l’issue du second tour de l’élection présidentielle dimanche en Équateur, selon des résultats portant sur plus de la moitié des suffrages dépouillés, selon le Conseil national électoral (CNE).

Le candidat conservateur était à 54,64% des voix contre 45,36% au dauphin de l’ex-président socialiste Rafael Correa (2007-2017), selon ces résultats partiels portant sur 51,34% des bulletins dépouillés. Le vote nul était d’environ 17%, selon un calcul de l’AFP, avec 925’141 suffrages.

Il avait été promu par le leader indigène de gauche Yaku Pérez, qui avait dénoncé une fraude après être arrivée troisième au premier tour, où le vote nul n’avait atteint que 9,55%. Andrés Arauz était arrivé en tête du scrutin du 7 février avec 32,72% contre 19,74% à Guillermo Lasso. Mais plusieurs sondages les donnaient au coude-à-coude en fin de campagne pour le vote de dimanche.

Peu après la clôture de la journée électorale, les chaînes Teleamazonas et Ecuavisa avaient divulgué deux sondages réalisés à la sortie des urnes, l’institut Cedatos créditant Guillermo Lasso de 53,24% des voix contre 46,76% à Andrés Arauz, Clima Social plaçant les deux candidats à égalité et s’abstenant donc de publier les pourcentages.

AFP

