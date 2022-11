CONCOURS | 20 x 2 billets à gagner – Guillermo Guiz Gagnez des billets pour le spectacle de Guillermo Guiz. 10 x 2 billets pour le mardi 29 novembre 2022 au Théâtre du Léman, Genève à 20h et 10 x 2 billets pour le mercredi 30 novembre 2022 à la Salle Métropole, Lausanne à 20h.

Guillermo Guiz Hélène-Marie Pambrun

Guillermo Guiz est de retour

Après le succès de son premier seul-en-scène intitulé «Guillermo Guiz a un bon fond», le jeune humoriste belge annonce un nouveau spectacle ainsi qu’une tournée qui lui permettra de retrouver un public déjà conquis de sa précédente visite.

À 38 ans, l’âge du Christ, Guillermo Guiz revient sur son éducation, élevé par un père seul, féministe et misogyne, qui était «sûr de l’inexistence de Dieu, mais pas du temps de cuisson des œufs mollets». L’humoriste belge évoque la thématique de la transmission, livrant un témoignage aussi drôle qu’émouvant sur son rapport à l’enfance.

À propos

Né il y a une trentaine d’années à Bruxelles, Guillermo Guiz, qui n’avait pas encore un nom si exotique à l’époque, a grandi à Anderlecht. Footballeur émérite jusqu’à un âge avancé, il doit renoncer à une carrière professionnelle, la faute à des muscles et des articulations trop fragiles. Qu’à cela ne tienne, une licence en Sciences politiques et un diplôme de journalisme en main, il se lance dans un métier qui le verra collaborer à de nombreux quotidiens et magazines, tant en Belgique qu’en France. Il travaille d’ailleurs toujours comme rédacteur pour le magazine Focus Vif. Après un détour par le milieu de la nuit, il découvre le stand-up américain. C’est un électrochoc pour lui et il se lance enfin sur les planches! Tout s’enchaîne ensuite en Belgique avec la radio, la télé et un spectacle, «Guillermo Guiz a un bon fond», qu’il joue en résidence pendant six mois, au Kings of Comedy Club, puis à guichet fermé six fois, au Théâtre de la Toison d’Or.

Informations complémentaires: opus-one.ch

