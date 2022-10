Nouvelle série sur Netflix – Guillermo del Toro ouvre son «Cabinet des curiosités» Avant son «Pinocchio», le réalisateur mexicain sort sa petite boutique des horreurs. Jouissive. Cécile Lecoultre

Guillermo del Toro présente… comme jadis Alfred Hitchcock. NETFLIX

Avant son «Pinocchio» en décembre, le réalisateur Guillermo Del Toro réalise un vieux rêve, sortir ses fantasmes les plus cauchemardesques en série. «Le cabinet des curiosités», sur Netflix à coup de deux épisodes chaque mardi, pose en bric-à-brac horrifique calqué sur le concept «Alfred Hitchcock présente…» (1955-1965). Comme le maître britannique du suspense, le Mexicain pose en expert du film fantastique et ne déteste pas cabotiner en se mettant en scène dans des introductions drolatiques à souhait.

L’épisode «Ô Graveyard» de Guillermo del Toro dans son «Cabinet des curiosités». Ken Woroner/Netflix © 2022 KEN WORONER/NETFLIX

Dans la pratique, le cinéaste n’a écrit que deux des huit épisodes qui, chacun, racontent une histoire différente. Certaines sont inédites, d’autres adaptées de classiques, notamment deux du romancier H. P. Lovecraft. Les cinéastes élus pour le suivre, Panos Cosmatos, Vincenzo Natali ou Catherine Hardwicke gardent la ligne donnée, qu’ils dirigent Rupert Grint ou F. Murray Abraham, et se penchent sur des cadavres autopsiés ou des pilleurs de tombes. La griffe Del Toro garantit un style homogène, cette sophistication qui surnage malgré l’effroi – voir «La forme de l’eau», «Le labyrinthe de Pan» ou «Nightmare Alley». Loin d’un montage artificiel de moyens métrages, la cohérence opère sa magie.

De quoi attendre «Pinocchio», sur Netflix dès décembre. NETFLIX © 2020 NETFLIX

Le maître, grand collectionneur lui-même d’artefacts horrifiques du monde entier, rappelle que les cabinets de curiosité naquirent avec les grands voyageurs et les savants de la Renaissance anxieux de rassembler des objets singuliers, pièces originales dont le dénominateur commun était l’homme qui les avait dénichés. Ici, objets sculptés, fétiches organiques et autres pièces uniques matérialisent une approche artisanale de la peur. Surtout, dans le monde de Guillermo del Toro, la menace viscérale concrétise toujours des angoisses plus graves, ancrées dans la folie des hommes. De la cupidité à la tyrannie, les contes égrènent leur petite morale. À méditer avant Halloween.

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.