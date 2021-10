Football – Guillemenot crucifie Servette à la 93e Alors que les Grenat avaient égalisé par Rouiller, ils craquent en fin de match et s’inclinent 2-1 à Saint-Gall. Valentin Schnorhk Saint-Gall

Kwadwo Duah (à g.) a ouvert la marque pour les Saint-Gallois. keystone-sda.ch

Edin Omeragic n’est pas verni. Après son entrée en jeu dans des conditions difficiles contre Young Boys il y a deux semaines (avec six buts encaissés) pour sa première, sa deuxième n’a pas été plus tranquille dimanche à Saint-Gall.

Préféré à Steven Deana en tant que titulaire en raison de la suspension de Jérémy Frick, le jeune gardien de 19 ans a tout de même eu le droit à un arrêt devant Victor Ruiz (11e) avant de capituler une première fois. C’était sur un centre que Lukas Görtler pouvait un peu trop tranquillement ajuster de la droite pour trouver la tête de Kwadwo Duah entre les deux centraux servettiens à la 35e minute. Et puis, surtout, Servette et lui ont été punis à la 93e minute, par un but de Jérémy Guillemenot dans le but vide après un centre parfait de Schubert.

Rageant, d’autant plus que les Grenat avaient égalisé à la 85e par Steve Rouiller, suite à un corner de Théo Valls remis dans la boîte par Miroslav Stevanovic. Mais il n’y a pas forcément lieu de condamner le portier genevois. Il avait certes manqué une première relance au pied en début de match qui aurait pu coûter cher. Mais il n’est de loin pas le seul grenat à avoir été asphyxié par l’étouffante pression saint-galloise. Boris Cespedes a également manqué plus d’une passe, Théo Valls et Kastrioti Imeri aussi. Bref, Servette a souvent peiné à sortir, et cela compliquait forcément les choses. Notamment offensivement.

Peu d’occasions

Car excepté leur but, les Grenat ont peu de grosses situations à signaler. Notons cette jolie volée d’Imeri qui partait bien avant d’être bloquée par le visage de Lüchinger pour ce qui est de la première mi-temps. Et même dans une seconde période moins intense, Servette a eu beau avoir l’intention, il n’a pas assez pesé. Alexis Antunes, entré à la pause pour un Imeri semble-t-il amoindri, n’enroulait pas assez sa tentative à la 57e minute.

Stevanovic, dont c’était la 150e apparition sous le maillot grenat, aura aussi eu une opportunité suite un joli mouvement incluant Sauthier et Rodelin, mais sa tête n’était pas assez appuyée pour surprendre Zigi à l’heure de jeu. Peu avant que l’arbitre VAR (M. Schnyder) ne décide de ne pas revenir sur une séquence litigieuse, où Stillhart accrochait le pied de Rodelin dans la surface. Rouiller s’était vengé un peu plus tard. Mais pour beurre.

Saint-Gall - Servette 2-1 (1-0) Afficher plus Kybunpark, 13 945 spectateurs. Arbitre: M. Piccolo. Buts: 35e Duah 1-0. 85e Rouiller 1-1. 93e Guillemenot 2-1. Saint-Gall: Zigi; Lüchinger, Nuhu,Stillhart, Kempter (16e Traoré); Görtler, Diakité, Ruiz (60e Youan); Diarrassouba (60e Fazliji); Duah (88e Schubert), Besio (60e Guillemenot). Entraîneur: Peter Zeidler. Servette: Omeragic; Sauthier (64e Diallo), Rouiller, Sasso, Clichy; Rodelin, Cespedes (64e Douline), Valls; Stevanovic, Schalk, Imeri (46e Antunes).Entraîneur: Alain Geiger. Notes: Saint-Gall sans Kraüchi, Schmidt, Staubli et Stergiou (blessés). Servette sans Frick, Nyakossi (suspendus), Alves, Cognat, Fofana, Kyei et Oberlin (blessés). Avertissements: 20e Cespedes. 27e Nuhu. 76e Guillemenot. 79e Rouiller. 81e Antunes. 95e Görtler.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. @schn_val

