Nomination à Genève – Guillaume Noyé, nouveau directeur opérationnel du FIFDH Ce manager culturel bien connu du milieu genevois rejoint Laila Alonso Huarte et Laura Longobardi à la tête du festival. Olivier Bot

Guillaume Noyé dirigeait le festival Voix de fête, qui fêtait ses 25 ans cette année.

Guillaume Noyé a été nommé directeur opérationnel et administratif du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) de Genève. Il entrera en fonction le 4 septembre 2023 et rejoindra les directrices éditoriales, Laila Alonso Huarte et Laura Longobardi, à la tête du festival.

Bien connu dans le milieu culturel genevois en tant que directeur général et opérationnel pour le festival Voix de fête et, précédemment, en tant qu’administrateur du club Chat noir, Guillaume Noyé est un spécialiste de la gestion d’événements culturels et de l’accompagnement de structures en mutation. Il a aussi collaboré avec de nombreuses structures sociales et humanitaires, comme la Croix-Rouge genevoise, l’Hospice général ou la Fondation Clair-Bois pour personnes polyhandicapées.

«L’arrivée de Guillaume, avec son expérience et sa connaissance de l’environnement culturel genevois, complète parfaitement la nouvelle équipe dirigeante du FIFDH, à même de proposer une édition 2024 forte, audacieuse et inclusive», commentait Yves Daccord, président de la fondation FIFDH.

Cette nomination vient clore la réorganisation de l’équipe du festival après la crise de gouvernance du printemps dernier.

