Hockey sur glace – Guillaume Maillard passe du LHC à Genève-Servette L’attaquant vaudois s’est engagé avec le champion genevois de National League pour les deux prochaines saisons. Jérémy Santallo

Guillaume Maillard, ici avec le maillot lausannois, va revenir aux Vernets. KEYSTONE

Trois ans après avoir quitté Genève-Servette, club qui lui avait donné sa chance dans le monde professionnel à l’âge de 18 ans, Guillaume Maillard est de retour au bout du lac. L’attaquant de 24 ans s’est engagé pour deux saisons avec les Aigles, tout frais champions de National League.

«J’ai beaucoup d’amis au GSHC et j’ai hâte de tous les retrouver. Je reviens avec plus d’expérience et l’envie d’apporter ma pierre à l’édifice. L’équipe sort d’une saison incroyable et je suis impatient de vivre ce genre d’émotions ici!» a réagi le Vaudois, dans un communiqué du club.

Formé à Lausanne et Fribourg, Maillard a disputé 101 matches avec les Grenat pour 5 buts et 9 passes. En août 2020, il avait été impliqué dans un échange avec le LHC. À Lausanne, il a cumulé 9 goals en 71 parties. Au début de la saison, il avait également été prêté au HC Bienne (13 matches, 4 points).

«Malgré son départ, j’ai toujours suivi son évolution (…), dit le directeur sportif Marc Gautschi. Guillaume entre dans ses meilleures années de joueur. Nous sommes convaincus que, dans notre environnement exigeant, il va se développer pour devenir une pièce importante de notre puzzle.»

