Auteur en dédicace – Guillaume Long remet le couvert avec un abécédaire Le dessinateur né à Genève illustre et commente une savoureuse série de mots, de A comme Ail à Z comme Zeste. Philippe Muri

Un livre alléchant. DR

Guillaume Long ne possède pas seulement un solide coup de fourchette. Fin gourmet, ce dessinateur né à Genève s’avère également doté d’un joli coup de crayon. Et comme les deux font la paire, notre auteur quadragénaire marie ses deux passions sur la Toile et dans des livres. Hébergé par le site du quotidien «Le Monde», son blog culinaire À boire et à manger marie depuis octobre 2009 la cuisine et la BD au fil d’une série de chroniques gourmandes au ton appétissant. Très suivis, ses billets ont été compilés dans trois albums, opportunément réédités en intégrale (Gallimard appelle ça la «Formule complète») en cette période de fêtes qui s’annoncent.