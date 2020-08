Série d’été: les BD hot (6/7) – Guillaume Bianco fantasme avec humour sur les seins de ses lectrices L’auteur français représente son double de papier dans un petit album plein d’autodérision. Philippe Muri

Dans le premier volume de ses «Carnets secrets», Guillaume Bianco» force le trait en se représentant en bédéaste passablement obsédé. Ed. Delcourt

En vrai, Guillaume Bianco ne ressemble pas vraiment au dessinateur à casquette à carreaux, bouche en cul-de-poule et nez pointu, qu’il représente volontiers dans certaines de ses bandes dessinées. Une autocaricature pas vraiment flatteuse, mais irrésistible. On rit de ce bédéaste passablement obsédé, qui montre un intérêt prononcé pour les poitrines féminines.



Dans le premier tome de ses «Carnets secrets», paru en 2014, Bianco (le personnage) flashe sur les seins de ses lectrices en dédicace, sur ceux de sa cousine ou sur les nénés en liberté de sa copine coiffeuse, qui n’hésite pas à enlever le haut les jours de canicule. Une plongée souriante dans les obsessions adolescentes qu’assume parfaitement Bianco, l’auteur, rencontré dans le cadre du festival BD-FIL.

«À la base, je voulais réaliser une sorte «d’enquête sociologique» sur les seins et je griffonnais des pistes dans mes carnets, sans contrainte. Une sorte d’improvisation graphique bourrée d’anecdotes. J’ai montré ces pages à Lewis Trondheim (ndlr: auteur et directeur de collection), qui les a trouvées plutôt marrantes. Il m’a poussé à les publier telles quelles, ce qui explique le trait lâché et la façon décomplexée, voire un peu crue, d’aborder le sujet.»

«Les carnets secrets de Guillaume Bianco», extrait. Ed. Delcourt



Tout ce que fait vivre Bianco à son double de papier s’est-il réellement passé? «A quelques nuances près, glisse le dessinateur avec un sourire entendu. Je force un peu le trait, forcément. Je surjoue, je fantasme. Je fais le clown. En réalité, je n’ai jamais touché les seins d’une fille lors d’une séance de dédicace. Mais la plupart des histoires contenues dans l’album sont relativement exactes, même si je n’en tire pas une grande fierté.»

Il faut dire que Bianco ne se ménage pas dans ces pages savoureuses qui le voient tour à tour confus, maladroit et gêné, victime (consentante) d’un trop-plein de libido. «Je me présente comme un couillon. Le fait d’être dans l’autodérision autorise justement certains débordements. Et le côté naïf du dessin évite de basculer dans la vulgarité.»