Hockey sur glace – Guillaume Asselin joue les as des as pour le bonheur des Aigles Prêté par le HC Sierre pour trois matches à Genève, le Québécois n’en finit pas de marquer. Contre LHC, il a vu triple. Grégoire Surdez

Asselin (à droite) a ouvert les feux d’une soirée de rêve pour lui et ses coéquipiers. Eric Lafargue

L’as des as, c’est Asselin. L’un de ces joueurs de Swiss League, étranger dominant à l’étage inférieur, dont on se demande parfois ce qui peut bien lui manquer pour ne pas se faire une place au soleil en National League. «Il est dans le même registre qu’un Hazen ou un Devos du HC Ajoie, explique Pat Emond. Il fait clairement partie de ces joueurs qui pourraient bénéficier d’un élargissement du nombre d’étranger autorisé. En attendant, on est plus que satisfait de son boulot avec nous. C’est du win-win. On sait que lorsqu’il vient, il nous apporte ses qualités de buteur. Et ça, peu importe la ligue dans laquelle il évolue. Quand on a le sens du but, quand on sent le jeu, c’est un vrai plus.»