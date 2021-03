GSHC s’impose contre Fribourg – Guillaume Asselin est le porte-bonheur des Aigles Venu de Sierre donner un coup de main aux Genevois, le Québécois a marqué le troisième but des Grenat. Gauthier Descloux a fait le malheur de Fribourg. Christian Maillard

Guillaume Asselin se plaît bien dans ce maillot grenat. ERIC LAFARGUE

Comme dans un rêve!

Guillaume Asselin est en train de devenir le porte-bonheur des Aigles. Prêté par Sierre pour trois matches, le Québécois a jailli tel un beau diable de sa boîte pour inscrire le troisième but de Ge/Servette. Après celui, décisif, qu’il avait inscrit le 15 janvier en prolongation contre Zurich, celui-ci a sonné le glas des visiteurs. Fribourg, qui a dominé tant et plus ce derby (41 tirs à 20!), n’a toujours pas compris comment il a pu s’incliner aux Vernets.

‹‹J’étais très content de tromper Connor Hughes, qui défend de temps en temps la cage du HC Sierre›› Guillaume Asselin, prêté à Genève par le club valaisan

«C’est surtout grâce à Gauthier Descloux que nous nous sommes imposés», souriait le renfort sierrois à l’heure de l’interview. L’attaquant vedette de Graben, «qui a fait le boulot qu’on lui avait demandé autant défensivement qu’offensivement avec un gros but» (dixit son entraîneur), était forcément tout heureux de cette soirée. «J’étais aussi très content de tromper Connor Hughes, qui défend de temps en temps la cage du HC Sierre.» Reto Berra était en effet blessé…

Guillaume Asselin tire, Connor Hughes est battu, c’est 3-0 pour Ge/Servette. ERIC LAFARGUE

Après deux défaites d’affilée, les Genevois se sont donc montrés très réalistes pour se remettre sur le chemin du succès. «On ne va pas se cacher que le score est trompeur, reconnaissait Pat Emond, prêt à dresser une statue à son ange gardien. Sans lui, nous n’aurions en effet jamais récolté ces trois points.»

‹‹Mis sous pression, on a eu beaucoup de difficulté à sortir le puck de notre zone.»›› Patrick Emond, coach de Ge/Servette

L’absence de Tömmernes mais celle aussi depuis un mois de Maurer obligent ses défenseurs à puiser dans leurs réserves. «Sans ces deux gros bonhommes, notre zone défensive manque de souffle et on a de la peine physiquement, remarque Pat Emond. Les jeunes font de leur mieux mais face à un Gottéron très fort offensivement, c’était compliqué. Cela se ressent dans notre jeu, qui part en principe de derrière. Mis sous pression, on a eu beaucoup de difficulté à sortir le puck de notre zone.»

Rendez-vous avec Hudon

Heureusement que Noah Rod puis l’inévitable Daniel Winnik avaient fait trembler les filets entre-temps pour permettre à l’immense Gauthier Descloux de célébrer son 4e blanchissage de la saison. De bon augure avant la visite de Lausanne ce dimanche aux Vernets. Guillaume Asselin se réjouit déjà de défier cette fois-ci son ami Charles Hudon, avec lequel il avait joué avec les juniors de Chicoutimi. «Je lui ai déjà dit que je vais tout faire pour être meilleur que lui», sourit le Québécois, sur son nuage. Comme dans un rêve…