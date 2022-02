Lettre du jour – Guerre froide Opinion Courrier des lecteurs

KEYSTONE/EPA/THIBAULT CAMUS / POOL MAXPPP OUT

Bernex, 8 février

Nous assistons, impuissants, à une nouvelle guerre froide entre la Russie et l’Europe occidentale, inféodée qu’elle est aux intérêts géostratégiques américains. Avec Poutine, bien sûr, dans le rôle du méchant. Il faut alors rappeler que lors de la chute de l’Union soviétique, le pacte de Varsovie a été dissous, alors que son pendant occidental, l’OTAN, s’est cherché un nouvel ennemi.

Abo Pour enfin comprendre La crise russo-ukrainienne expliquée en cartes Les pays de l’Europe de l’Ouest se sont empressés de rejoindre cette Organisation, et l’Ukraine a hâte de faire de même. La Russie ainsi encerclée, la confrontation était programmée entre une nation aux faibles ressources et inquiète pour sa survie, et une armada américaine surpuissante.

Cette situation aurait pu être évitée par une relative neutralité des pays de l’Est et une Ukraine jouant intelligemment un rôle de trait d’union entre la Russie et l’Europe occidentale. Alors quel

gâchis!

Rappelons que Moscou et Saint-Pétersbourg, qui se situent bien sur le continent européen, partagent avec nous leur histoire et leur culture, avec seulement une éclipse au cours de l’ère soviétique.

Or, l’attitude hostile des Occidentaux précipite une alliance objective de la Russie avec la Chine, culturellement éloignée et qui représente le plus puissant concurrent.

De Gaulle l’avait déjà bien compris, qui appelait de ses vœux une Europe «de l’Atlantique à l’Oural». À l’inverse, les choix de l’ouest du continent constituent sans doute la plus profonde erreur géopolitique et humaine de la modernité; pire, une faute dramatique au regard de la grande histoire.

Gérard Eperon

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.