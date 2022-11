LIVRES | 20% de rabais pour les abonnés – Guerre et Peste De Herrmann. Guerre et peste ou opération spéciale et grippette?

Guerre et Peste Herrmann

Urgence climatique ou y a pas l’feu au lac?

Le monde se trouble et la vérité éclate. Mais en morceaux. Les dictateurs prospèrent et les peuples désespèrent. Les jeunes Afghanes rentrent à la maison et les Américaines voyagent pour avorter.

Quel monde allons-nous transmettre à nos enfants, à nos sœurs et aux LGBTQIA+?…

Eh bien, non seulement Herrmann ne répond pas à ces questions, mais il vous en inflige d’autres. En évangéliste du doute, il pose simplement sur le monde son regard d’enfant mutin et d’aïeul taquin.

Seule certitude, amis lecteurs qui ce livre lirez: vous poufferez!

Ce recueil est constitué de dessins parus ces deux dernières années dans la Tribune de Genève et dans Le Monde.

Prix et informations*:

Prix abonnés: Fr. 16.–*

Prix lecteurs: Fr. 20.–*

Format: 24 x 17 cm, 120 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles. Ouvrage également en vente en librairies.

* TVA incluse. Frais de port en sus à la charge des lecteurs: Fr. 4.10, frais offerts à partir de deux exemplaires commandés.