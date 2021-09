Saison d’opéra – «Guerre et paix», dissonance lyrique Le metteur en scène Calixto Bieito s’attelle à l’œuvre monumentale de Prokofiev en ouverture de la saison du Grand Théâtre. Rencontre avec un trublion au savoir gourmand. Rocco Zacheo

Le metteur en scène espagnol Calixto Bieito dans les décors conçus par la scénographe Rebecca Ringst pour «Guerre et paix» de Prokofiev d’après Tolstoï. IRINA POPA

Pouvait-on imaginer meilleur écho à l’injonction que nous adresse cette saison le Grand Théâtre, à ce «Faites l’amour…» qui accompagne toute sa campagne visuelle? Pour commencer l’exercice 2021-2022, voilà alors «Guerre et paix», monument musical de Sergueï Prokofiev, adaptation du tout aussi imposant roman de Tolstoï, où les charges pacifistes se nichent ici et là sans détour sur des champs de bataille ensanglantés. La pièce est intimidante, rare sur les scènes parce que contraignante jusqu’à l’invraisemblable. Ses treize tableaux, ses septante-deux rôles et ses quatre heures de musique donnent l’idée de la démesure en question. Ce à quoi s’ajoutent les traits patriotiques, les hymnes à la gloire du régime soviétique écrits sous la pression stalinienne alors que le pays est progressivement envahi par l’armée nazie. Vus ainsi, sept décennies après sa création, les ingrédients réunis semblent parler en défaveur de l’ouvrage.