Chronique économique - Guerre en Ukraine: ces dates qui expliquent tout ou presque

Swift, acronyme de l’anglais Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, signifie aussi prompt, véloce comme l’a été l’agression russe contre l’Ukraine. On pourrait ajouter gratuite, barbare, injuste comme l’ont été toutes les interventions du Kremlin sans exception depuis au moins 1953 (Berlin), 1956 (Budapest), 1968 (Prague), et à deux doigts de l’être 1981 (si l’état de guerre n’avait pas été instauré à Varsovie). Il paraît que Vladimir Poutine veut ainsi prendre sa revanche sur un Occident qui le considère avec dédain depuis la chute du Mur.

À vrai dire, il se peut que sa rancœur puise ses racines encore plus haut dans l’histoire, et même bien avant les débuts de l’empire tsariste. Se rappelle-t-on en effet qu’en 2005, au milieu de son premier mandat présidentiel, il a décidé de restaurer le Jour de l’Unité nationale, le 4 novembre, fête qui n’était plus célébrée depuis 1917 et qui commémore le souvenir de la libération de Moscou assiégée par les troupes polono-lituaniennes en… 1612!

Mais revenons à Swift. De toutes les sanctions non militaires qui ont pu ou pourront lui être infligées en guise de représailles, l’exclusion de la Russie de ce système central de validation des transactions financières internationales sera la plus sévère. On l’a même qualifiée d’option nucléaire. C’est probablement exagéré. Les entreprises et banques russes ont quelques moyens de survivre à cette déconnexion, soit qu’elles s’arrangent entre elles en recourant au pendant local, certes rudimentaire mais opérationnel, de cette messagerie sécurisée, le SPFS, soit qu’elles en reviennent, pour ce qui est des échanges commerciaux avec le reste du monde, au télex, voire au bon vieux troc, ou simplement qu’elles organisent, avec la Chine et quelques autres partenaires, des chambres de compensation réglant au besoin les soldes en roubles ou en yuans.

Aucun des pays soumis à des régimes de sanctions même rigoureux n’ont plié l’échine. Cuba fait plus que vivoter sous les embargos américains. Le Venezuela, qu’on imaginait bientôt débarrassé de Nicolas Maduro, continue de faire la leçon aux prophètes de malheur qui annonçaient sa ruine. Même l’Iran, durement frappé par les sanctions américaines, échappe à une complète évanescence; son PIB par habitant, calculé en dollars constants à la parité des pouvoirs d’achat, était en 2020 presque 50% plus élevé que son niveau de 1990*

Reste que l’autarcie monétaire et financière n’est pas le meilleur moyen de sauvegarder l’intérêt national. Si le monde a connu l’extraordinaire progression qui fut la sienne depuis le milieu du siècle dernier, c’est avant tout à la libération des échanges rendue possible par le retour à la libre convertibilité des monnaies d’abord, à la libre circulation des capitaux ensuite, qu’il le doit. Des sanctions économiques sous la forme qu’elles sont en train de prendre ne sont donc pas aussi anodines que certains le prétendent. À court terme, certes, la Russie ne va pas plier, et la croissance annuelle de son PIB ne perdra à tout casser que quelques dixièmes de points de pourcentage. Mais dans la durée, ces dixièmes vont s’empiler, au point de former un handicap qui pèsera de plus en plus lourd sur sa performance, et les chances pour la population russe de voir son niveau de vie se redresser finiront par se dissiper, comme la fumée et la poussière des explosions qui sèment en ce moment la mort sur les villes d’Ukraine.

* Données de la Banque mondiale

