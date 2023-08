Guerre en Ukraine – Berne aurait refusé l’entrée en Suisse de diplomates russes L’accusation est portée par le Kremlin sur fond de critiques sur la neutralité helvétique. Le Département fédéral des affaires étrangères ne nie pas. Florent Quiquerez

C’est la porte-parole du Ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, qui accuse la Suisse de refuser l’entrée de diplomates. AFP

C’est un coup de griffe de Moscou contre la Suisse. Un de plus, depuis le début de la guerre. Mais ce qui est nouveau, c’est que le Kremlin ne se contente plus de taper sur Berne pour avoir repris les sanctions de l’UE. Pour la première fois, la Russie affirme que Berne a refusé l’accès à son territoire de diplomates russes. Et si cette affaire retient l’attention, c’est qu’elle se déroule sur fond de soupçons d’espionnage.