La douane franco-suisse de Bardonnex. (Image d’illustration) LUCIEN FORTUNATI

Franchir les frontières au volant de son véhicule est devenu si courant qu’on ne pense pas toujours que, en plus de sa pièce d’identité et du permis de circulation, la législation des différents pays impose certaines contraintes.

Que ce soit à Bardonnex ou via une des autres douanes séparant la Suisse de la France, franchir la frontière implique qu’on se soumet aux directives du pays voisin. Et la loi française impose à tout véhicule suisse d’être muni de l’autocollant «CH» et d’un triangle de panne conforme (E 27 R). Les ampoules de rechange, elles, ne sont que recommandées. Et, depuis le 22 mai 2020, avoir un éthylotest à bord n’est plus obligatoire.

En revanche, ce qui est obligatoire, c’est de disposer d’un gilet de sécurité (norme européenne EN 471) pour chaque occupant du véhicule. Et tous les sièges doivent disposer d’une ceinture de sécurité.

Autre particularité française: un chargement à l’arrière du véhicule de plus d’1 mètre (mais d’au max. 3 m) doit être signalé par un panneau réfléchissant. De nuit ou en cas de mauvaise visibilité, il doit même être signalé par une lumière rouge, visible d’une distance de 150 m.

En Suisse, le gilet de sécurité réfléchissant n’est pas obligatoire. Il est pourtant fortement recommandé puisqu’il augmente nettement la visibilité de celui qui le porte. Et il est également conseillé d’avoir une trousse de premiers secours, même si elle non plus n’est pas obligatoire.

Bonne route!

Contenu conçu et proposé par le TCS. La rédaction n'a pas participé à la réalisation de cet article.

