Basketball – Grosse tuile pour les Lions avant la SuperCup Recrue estivale et meneur de jeu titulaire des Lions de Genève, Hayden Lescault s’est blessé a priori gravement mardi, à quatre jours des retrouvailles avec Fribourg. Jérémy Santallo

Hayden Lescault sous les couleurs de Borac la saison passée. Facebook Lions de Genève.

Mardi soir, au Pommier, les mauvaises nouvelles de la fin de rencontre ont très vite éclipsé la prestation très encourageante des Lions de Genève, qui, pour leur dernier match de préparation, ont tenu la dragée haute (72-76) à l’Elan Chalon, le club formateur des deux Suisses Thabo Sefolosha et Clint Capela et armé pour ne pas s’éterniser en deuxième division française (Pro B).

Recrue estivale et successeur désigné de Donatas Sabeckis du côté du Pommier, Hayden Lescault s’est blessé au genou dans un choc avec un adversaire à deux minutes de la fin de la partie. Les premiers examens effectués ne sont pas rassurants: il se pourrait fort que le meneur américain gaucher de 29 ans, qui doit encore passer un IRM jeudi en début d’après-midi, souffre d’une rupture des ligaments croisés…

«C’est un coup dur, a réagi Imad Fattal, président des Lions. Si le diagnostic initial se confirme, on va chercher un remplaçant. Notre deuxième meneur de jeu Justin Solioz – qui n’a pas fini le match – est aussi blessé (dos) et incertain donc on compte sur l’apport des autres joueurs (ndlr: Thomas Jurkovitz, Vid Milenkovic et Marco Portannese) pour compenser ces absences. Ce sera difficile contre Fribourg.»

Nommé meilleur joueur de son championnat en Autriche en 2018-2019, Hayden Lescault a ensuite brillé en Macédoine (2019/2020) avant de faire une demi-saison à Borac, en Bosnie, l’an dernier. Voilà donc les Lions privés de leur nouveau maître à jouer alors que se profilent les retrouvailles avec Olympic samedi (19h) pour la SuperCup. Une rencontre qui décernera le premier trophée de la saison.

