Présence policière – Gros dispositif de sécurité à la gare pour la venue de Zemmour

Dès 10 h ce matin, les passants ont pu constater l’effervescence policière à la gare de Cornavin. Des cars de police grillagés garés côté lac et côté Grottes de la gare, des policiers en tenue antiémeutes noire patrouillant dans les couloirs, certains policiers en civil, adressant un salut à ceux en uniformes, mais dont l’oreillette et l’arme de service dissimulée sous le manteau les trahissent. Tout ce beau monde dépêché sur place, pour qui? Pour Éric Zemmour, polémiste et probable candidat à la présidentielle française, venu participer à un débat-conférence à Genève, qui aura lieu ce soir à l’hôtel Hilton.

Un hélicoptère survole même le lieu. Difficile pourtant de savoir si ce dernier est en lien avec la venue d’Éric Zemmour par le TGV de Paris arrivant à 11 h 30, ou plutôt avec la prochaine conférence ministérielle à l’OMC la semaine prochaine, qui occupe aussi nombre de policiers en ce moment. «Je ne sais pas à quel événement était liée la présence de l’hélicoptère», assure Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police genevoise, qui ne peut pas révéler l’effectif envoyé sur l’événement Zemmour. «Le renforcement de la présence policière dans la ville est en lien avec la manifestation prévue ce soir ainsi que les possibles événements en marge de celle-ci», confirme néanmoins le porte-parole.

En clair, la police veille à éviter les actions symboliques, comme des graffitis ou des déprédations comme celles du Grand Théâtre qui avait été maculé de peinture, liées à la manifestation de protestation contre la venue d'Éric Zemmour, nous indique une source proche des milieux policiers. Quelques personnes au look punk sont contrôlées à même la gare, et doivent ouvrir leur sac à dos. Elles repartent aussitôt. Vers 11 h 30 du côté de la douane postée à l'entrée des quais 7 et 8, destinés aux trains pour la France, l'agitation est palpable. Des journalistes de la RTS sont présents, cherchant eux aussi à vérifier l'information selon laquelle Éric Zemmour viendrait par le TGV de Paris. Pourtant, tous rentrent bredouille. Une fois tous les passagers descendus, on rencontre des journalistes français de LCI, qui étaient dans le train. Selon ces derniers, Éric Zemmour était bien dans le train, mais il serait descendu à Bellegarde. «On a vu tous nos confrères descendre à Bellegarde, on n'a pas compris pourquoi. Ce n'est que quand le train est reparti que l'on a vu que la place d'Éric Zemmour dans le compartiment d'à côté était vide.»

Silvain Guillaume-Gentil ne confirme pas cette information et assure «ne pas être au courant» du lieu d’arrivée de l’essayiste français.

Vers midi, le dispositif de sécurité s’est relâché à la gare et plusieurs patrouilles sont reparties.

Le Silure pourra manifester sur le quai du Mont-Blanc

Dans un communiqué, l’organisation Le Silure, regroupant une septantaine d’associations de gauche et de défense des minorités, annonce que le tracé de sa manifestation anti-Zemmour sera modifié. Elle pourra ainsi passer par la rue du Mont-Blanc et le quai du Mont-Blanc, ce qui lui était auparavant refusé.

