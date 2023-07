Projet controversé à Ferney-Voltaire – Gros coup de frein au futur mégacentre commercial La justice française a tranché dans le litige entre la collectivité et le promoteur chargé de réaliser le projet. Ce dernier se retire et sera indemnisé. Antoine Grosjean

Le projet de centre commercial de Ferney-Voltaire, à deux pas de la douane et de l’aéroport, est jugé surdimensionné par ses opposants. DR

Encore un projet de mégacentre commercial aux portes de Genève qui semble battre de l’aile. Après celui de Saint-Genis, c’est au tour de celui de Ferney-Voltaire de se voir infliger un sérieux coup de frein par la justice française.

Selon le quotidien «Le Courrier», le Tribunal de commerce de Lyon a rendu son verdict le mois passé dans le litige qui opposait le propriétaire du terrain, la Société publique locale (SPL) Terrinnov – émanation de Pays de Gex Agglo – et le promoteur immobilier Altarea Cogedim, chargé de la réalisation du centre commercial. Les deux parties se sont accordées sur la caducité de la promesse de vente du terrain. De plus, Terrinnov doit reverser une partie des fonds de garantie à Altarea, soit un peu plus de 5 millions d’euros.

D’après le jugement, que «Le Courrier» a partiellement consulté, le promoteur immobilier estimait que la SPL n’avait pas respecté les conditions de l’avant-contrat, signé en 2017. Mais celles-ci restent opaques. Dans un récent article de la «Tribune de Genève», Vincent Scattolin, maire de Divonne-les-Bains et président de Terrinnov, n’avait pas souhaité donner de détails sur le fonds du litige, se bornant à indiquer qu’il était d’ordre financier.

Une friche qui perdure

Difficile en l’état de dire quelles seront les conséquences pour ce projet, mais en tout cas, cela suspend sine die sa réalisation. Le maire de Ferney-Voltaire va devoir encore tolérer quelque temps le terrain en friche laissé par la démolition des garages et autres activités artisanales qui l’occupaient précédemment. Une situation qu’il déplorait dans nos colonnes, soulignant que la ville avait ainsi perdu des centaines d’emplois.

Au «Courrier», l’édile confie que «c’est un coup dur, certes, mais qui nous donnera peut-être aussi l’occasion de repenser un projet plus au goût du jour». La version actuelle est combattue par une association d’habitants, Poterie Riposte, qui juge ce centre commercial surdimensionné et générateur de nuisances routières, entre autres critiques. Elle avait fait recours contre l’autorisation de construire.

Pour l’instant, il ne serait pas possible de lancer un nouveau projet avec d’autres partenaires, car l’autre moitié des fonds de garantie versés par Altarea fait toujours l’objet d’une procédure judiciaire, au Tribunal de commerce de Brest cette fois.

