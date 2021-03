Énergies renouvelables – Gros chantier et abattage d’arbres au Seujet Les SIG vont poser des canalisations pour déployer à la Jonction Genilac, le réseau de chauffage à l’eau du lac. Antoine Grosjean

L’opération des SIG nécessitera d’abattre toute la rangée d’arbres qui longe la promenade. LUCIEN FORTUNATI

Les arbres ou les énergies renouvelables? En grossier raccourci, c’est le dilemme écologique qui se pose au quai du Seujet, où les Services industriels de Genève (SIG) lancent dès le 15 mars un chantier d’un an. L’opération, qui consiste à installer sous le quai des conduites pour déployer à la Jonction le réseau de chauffage à distance à partir de l’eau du lac, Genilac, nécessitera d’abattre toute la rangée d’arbres qui longe la promenade.

Trente-quatre catalpas âgés d’une quarantaine d’années vont ainsi passer à la tronçonneuse. Évidemment, d’autres arbres seront à terme replantés pour les remplacer, et même en plus grand nombre. Mais il coulera beaucoup d’eau sous les ponts de la Coulouvrenière et de Sous-Terre avant qu’ils aient suffisamment poussé pour que l’ensemble retrouve l’apparence qu’on lui connaît actuellement.