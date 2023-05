Tennis – Grigor Dimitrov s’ajoute au plateau du Geneva Open Le Bulgare, 33e au classement ATP, participera pour la troisième fois au tournoi genevois. Celui-ci commence ce samedi. Brice Cheneval

Grigor Dimitrov participera pour la troisième fois au Geneva Open. AFP

Après le Norvégien Casper Ruud et l’Américain Taylor Fritz, respectivement 4e et 9e du classement mondial, une nouvelle tête d’affiche du Geneva Open est connue. Les organisateurs du tournoi genevois, estampillé ATP 250, et dont le coup d’envoi est programmé samedi, ont délivré une wild card à Grigor Dimitrov. Le Bulgare de 32 ans, ex-No 3 mondial dans la foulée de son sacre au Masters 2017, occupe actuellement la 33e place de la hiérarchie mondiale.

Dimitrov participera pour la troisième fois au Geneva Open. En 2019, il s’était incliné au 1er tour face à l’Argentin Federico Delbonis, après s’être extirpé des qualifications. Deux ans plus tard, son parcours s’était achevé en quarts de finale, contre l’Uruguayen Pablo Cuevas.

Un plateau alléchant

Avec la venue de Grigor Dimitrov, le tableau du Geneva Open comprend désormais 12 des 50 premiers du classement ATP avec, outre Ruud et Fritz, le Canadien Denis Shapovalov (27e), l’Allemand Jan-Lennard Struff (28e), les Néerlandais Botic van de Zandschulp (30e) et Tallon Griekspoor (36e), l’Américain Ben Shelton (35e), l’Espagnol Bernabe Zapata Miralles (38e), le Serbe Dusan Lajovic (46e), le Français Adrian Mannarino (45e) et le Kazakhstanais Alexander Bublik (49e). Le reste du plateau sera dévoilé d’ici vendredi.

Joueur très apprécié du circuit et disposant d’un revers à une main qui, dans ses jeunes années, a suscité des comparaisons avec Roger Federer, Grigor Dimitrov reste sur deux défaites en 16es de finale des Masters 1000 de Madrid et Rome, respectivement face à Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.

