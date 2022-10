Grève de la fonction publique et des TPG – Grévistes «légitimes» ou «enfants gâtés»: l’avis des députés Les revendications pour le versement de l’annuité et pour une pleine indexation réunissent une majorité politique, mais la création de près de 500 postes ne séduit que la gauche. Rachad Armanios

Assemblée du personnel de la fonction publique et parapublique, mardi à la Salle du Faubourg. BASTIEN GALLAY/TAMEDIA

La grève de la fonction publique et du personnel des Transports publics genevois (TPG) annoncée pour le mercredi 12 octobre agace à droite mais est jugée légitime et importante par la gauche et le MCG. Les réactions recueillies au sein de la Commission des finances du Grand Conseil laissent présager qu’une partie des revendications pourraient être entendues par les députés, pour autant qu’ils parviennent à doter l’État d’un budget.