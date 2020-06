Suisse – Grévistes du climat dénoncés pour leur appel à la grève Un parlementaire UDC valaisan a décidé de saisir le Ministère public de la Confédération à l’encontre de grévistes du climat pour avoir appelé à faire la grève militaire.

La protection du climat a été au centre des préoccupations l’an passé, avec de nombreuses manifestations en Suisse. Photo d’illustration/Keystone

La justice devra se pencher sur l’appel à la grève militaire lancé par des grévistes du climat. Le conseiller national Jean-Luc Addor les a dénoncés au Ministère public de la Confédération (MPC). Le parlementaire UDC valaisan s’adresse lui-même au MPC, après que le Conseil fédéral, qu’il a interpellé lundi à l’heure des questions, a indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’intervenir. La liberté d’opinion garantie par la Constitution et la punissabilité prévue au Code pénal doivent être mises en balance dans chaque cas particulier, a répondu le gouvernement.

Le droit pénal sert à prévenir et à punir des crimes et délits. Il ne vise pas à restreindre la liberté d’opinion ou à prévenir quelque opinion indésirable, a-t-il ajouté. Jean-Luc Addor reproche au collectif de la Grève du Climat, en tout cas ses entités vaudoise et genevoise, d’avoir publiquement appelé à faire la grève militaire. Un appel doublé d’une lettre ouverte au gouvernement, au Département de la défense et à l’armée, écrit Jean-Luc Addor dans sa plainte.

Plus précisément, cet appel disait que «si vous devez payer la taxe militaire, ne la payez pas. (…) Si vous êtes appelé au service militaire, n’y allez pas». De l’avis de l’avocat valaisan, cet appel est constitutif de provocation et incitation à la violation des devoirs militaires, une infraction punie de la prison jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire.

( ATS/NXP )