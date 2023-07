Aéroport de Genève – Grève d’Easyjet au Portugal: Genève peu touché pour l’instant La grève du personnel de cabine, qui réclame une hausse des salaires, est à l’origine d’une annulation de 70% des vols depuis le Portugal. Henri Neerman

En 2022, Porto et Lisbonne étaient respectivement les 3 e et 4 e destinations les plus prisées par les voyageurs au départ de Genève (photo d’illustration). AFP

Après s’être déjà mis en grève en avril et en mai, le personnel de cabine portugais de la compagnie Easyjet a remis le couvert ce vendredi: 70% des vols depuis le Portugal ont dû être annulés. La mobilisation, censée durer jusqu’à mardi, pourrait avoir un impact sur les vols au départ et à destination de Genève. Cependant, pour l’heure, seule la liaison Genève-Porto de 16 h 05 a dû être annulée. D’autres pourraient cependant suivre.

Selon la RTS, le gouvernement portugais aurait instauré un service minimum, notamment vers les pays où réside une grande communauté portugaise. La Suisse comptant parmi ceux-ci, elle ne devrait pas faire partie des destinations les plus touchées. À Genève, les Portugais sont en effet la deuxième nationalité étrangère la plus représentée, derrière les Français. Le Portugal figure donc logiquement parmi les destinations les plus prisées pendant la période estivale.

Déclaration de la compagnie

La compagnie, elle, déclare «faire tout son possible pour atténuer l’impact sur les clients et les tenir informés des options qui s’offrent à eux, notamment une nouvelle réservation gratuite ou un remboursement». Elle recommande en outre aux passagers à destination et en provenance du Portugal de «vérifier le statut de leurs vols sur Flight Tracker sur leur application mobile et site web».

De manière générale, Easyjet se dit «déçue que le SNPVAC (Syndicat national de l’aviation civile) ait prévu de nouvelles actions de grève malgré sa volonté de poursuivre un dialogue constructif». Alors que le syndicat dénonce une iniquité salariale avec les branches des autres pays, selon la compagnie, «le salaire moyen de son équipage représente déjà 124% du salaire moyen national dans le secteur, et la demande la plus récente du SNPVAC est une augmentation de 44% de la rémunération globale, ce qui n’est pas envisageable».

Henri Neerman est journaliste stagiaire à la rubrique locale de la Tribune de Genève depuis décembre 2022. Il est titulaire d'un Bachelor en géographie et environnement de l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.