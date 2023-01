Urgence climatique – Greta Thunberg dénonce une situation «absurde» à Davos Le Forum économique mondial (WEF) réunit «les gens qui alimentent le plus la destruction de la planète», soutient la militante suédoise ce jeudi.

Plusieurs activistes en faveur du climat se sont rendus au Forum économique 2023 à Davos et s’expriment devant quelques journalistes triés sur le volet. AFP/Fabrice COFFRINI

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a accusé jeudi le Forum économique mondial (WEF) de Davos de réunir «les gens qui alimentent le plus la destruction de la planète». Elle a jugé «absurde» de les écouter.

«Nous semblons les écouter eux plutôt que les gens qui sont effectivement affectés par la crise climatique, les gens qui vivent en première ligne, et cela nous dit à quel point la situation est absurde», a-t-elle dit lors d’un événement organisé en marge du WEF.

Davos est «l’endroit où sont les gens qui alimentent le plus la destruction de la planète, les gens qui sont en plein cœur de la crise climatique, les gens qui investissent dans les énergies fossiles, etc.», a-t-elle relevé. Elle les a accusés de mettre la «cupidité» et «les profits économiques à court terme au-dessus des gens, et au-dessus de la planète».

«Pourtant, ce sont les gens sur lesquels nous semblons compter pour régler des problèmes dont ils ont prouvé, encore et encore, qu’ils ne faisaient pas une priorité.»

«Ces gens iront aussi loin qu’ils le pourront, et aussi longtemps qu’ils le pourront tant qu’ils s’en sortent. Ils continueront à investir dans les énergies fossiles, ils continueront à sacrifier les gens pour leur propre profit», a-t-elle encore martelé.

«Un signal important»

La Suédoise s’exprimait lors d’une conversation avec d’autres jeunes militantes pour le climat et le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Fatih Birol.

«Ma présence ici est un signal très important que je veux donner au monde», a déclaré ce dernier. «Le changement climatique a besoin qu’on lui accorde davantage d’attention. Malheureusement, l’attention pour le changement climatique décroît», a-t-il déploré, alors qu’il faudrait beaucoup plus investir dans les énergies propres.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.