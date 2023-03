Ski freestyle – Gremaud se rate, Ragettli et Bösch blessés Les finales de Coupe du monde de slopestyle, prévues samedi à Silvaplana (GR) ne seront pas tout à fait la fête de Swiss-Ski. La championne du monde s'est ratée en qualifications et les deux stars helvétiques se sont blessées avant même d'y prendre part. Robin Carrel Silvaplana

Mathilde Gremaud à l’entraînement dans les Grisons DR

Les mauvaises nouvelles avaient commencé à tomber dès mercredi, dans le camp suisse. Le Grison Andri Ragettli et Fabian Bösch, originaire d’Argovie, deux favoris potentiels pour la dernière compétition de la saison, se sont blessés cette semaine. Le premier s'est fracturé une côte à l'entraînement mercredi et le second a subi une commotion cérébrale la veille, dans les Grisons. Ils se sont logiquement retirés des qualifications au programme de ce jeudi.

Au final, la Suisse aura quand même un représentant dans la finale des hommes, grâce au Gruérien Valentin Morel, 7e de sa série. Colin Wili (20e), Thierry Wili (24e), Nils Rhyner (26e), Fantin Ciompi (27e) et Kim Gubser (33e) sont quant à eux tous passés à la trappe. Thibault Magnin, l'Hispano-Fribourgeois résident d'Andorre et qui court les couleurs ibériques, n'a pas fait mieux, terminant dernier jeudi.



Andri Ragettli avant sa chute. DR

Chez les femmes, ça a été la stupeur pour Mathilde Gremaud, qui a manqué ses deux passages qualificatifs. La Fribourgeoise, championne du monde il y a quelques semaines et gagnante en Coupe du monde la semaine dernière, n'a pas fait mieux que 15,80 points. Forcément trop loin pour espérer prendre part à la finale de samedi. Il faut remonter à mars 2021 pour retrouver une telle contre-performance de sa part.

Le camp suisse sera heureusement représenté par deux éléments. Sarah Höfflin et Giulia Tanno ont pris respectivement le 4e et le 5e rangs de ces manches qualificatives. La Genevoise et la revenante grisonnes n'ont été dominées que par les stars de la discipline Megan Oldham (Can), Tess Ledeux (Fra) et Johanne Killi.



Cette dernière, une Norvégienne, est donc sur la voie royale pour gagner le globe de cristal de la discipline après le raté de Gremaud. Le forfait de Ragettli fait pour sa part les affaires d'un autre Norvégien, Birk Ruud, 2e de sa poule de qualifications, a le champ libre pour remporter le classement général samedi.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.