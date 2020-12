Avant Vaduz - Servette – Grejohn Kyei, le «faux buteur» dont Servette a besoin? Ses statistiques n’impressionnent pas, mais le Français est en train de devenir la référence en pointe au SFC. En faisant briller les autres plus qu’en cherchant la lumière. Florian Vaney

Grejohn Kyei a donné du travail à l’arrière-garde du FC Bâle (ici Timm Klose) samedi. Keystone

La conférence d’après-match de samedi soir au Parc Saint-Jacques a fini par tourner à la comédie. Le duel entre Bâle et Servette avait fait un perdant, mais cela n’a pas empiété sur le moral d’Alain Geiger, franchement satisfait des nonante minutes de football qu’il venait d’observer. Malgré les résultats en dents de scie et une place dans le bas du tableau, l’entraîneur genevois s’est plu à imaginer les débuts de Gaël Clichy à Vaduz, par –2 degrés, dans un stade vide, quelques mois après avoir connu la chaleur (de l’air et du public) du championnat turc. Ce qui a fait monter en lui un rire difficilement dissimulable. Son homologue Ciriaco Sforza, victime du même rictus incontrôlable, lui a emboîté le pas, avant que toute l’assistance ne s’y mette. Joli moment de communion.

Quelques minutes avant cette scène, Alain Geiger n’y est pas allé par quatre chemins lorsqu’il a dû commenter la performance de son avant-centre du soir, Grejohn Kyei: «La meilleure qu’il a réalisée depuis qu’il est chez nous.» Simple, clair et tout le monde avait plus ou moins vu la même chose. Soit une prestation XXL du Français aux 20 matches de Ligue 1, Grenat depuis l’été 2019.

Finisseur ou serviteur?

Sauf que, contrairement au match précédent face à Zurich ou deux semaines plus tôt contre Lugano, Grejohn Kyei n’a pas marqué. C’est d’ailleurs ce qui est le plus reproché depuis la saison dernière aux trois numéros 9 servettiens (Alex Schalk, Koro Koné et, donc, Grejohn Kyei). D’où la naissance de l’impertinente question: le Servette FC a-t-il réellement besoin d’un finisseur à la pointe de son dispositif ou peut-il se satisfaire d’un buteur qui n’en a que le nom et qui se destine davantage à faire briller les autres?

«Ce qui m’a poussé à dire ça, explique Alain Geiger au moment de prendre la route pour Vaduz, c’est un tout. Si l’on regarde les choses basiquement: il n’a quasiment pas perdu un ballon tout en faisant un très bon usage de tous ceux qu’il a gardés. Si c’est exactement ce que j’attends de mon attaquant de pointe à chaque match? Lorsqu’on évolue dans un tel dispositif, oui!»

Les six blessures d’Alex Schalk

Et puisque le schéma employé à Bâle semble être celui qui convient le mieux aux Genevois (un 4-1-4-1 qui penche sérieusement vers la droite), on peut penser que les attaquants servettiens ne joueront pas des coudes au sommet du classement des buteurs cette saison encore. «Sauf qu’il ne faut pas oublier deux choses, précise le technicien valaisan. D’abord que le système s’adapte aux joueurs présents. Et avec l’enchaînement des matches, les blessures, ce ne sont pas souvent les mêmes. Ensuite que, de ce que je connais du football, un avant-centre a quand même, dans sa liste de choses à accomplir, la tâche de marquer des buts.»

Entre confiance et concurrence, c’est tout un équilibre à trouver» Alain Geiger, entraîneur du Servette FC

C’est bien là où le bât blesse. L’état de forme des centres-avant grenat fluctue beaucoup. Énormément même. Koro Koné n’est pas du voyage au Liechtenstein, touché à un mollet. À ce jeu-là, la palme revient à Alex Schalk, blessé… six fois depuis juillet 2018. Ce qui équivaut à 23 matches officiels manqués. «Et cela ne prend pas en compte le temps qu’il faut pour atteindre à nouveau son 100%», grince Geiger.

Matias Vitkieviez: «Avec Jean-Pierre Nsame, on remportait le titre»

Matias Vitkieviez lui aussi grince. Le buteur aux 240 matches en grenat, désormais à Étoile Carouge, le dit: il est toujours resté un Servettien. D’ailleurs, il n’a pas manqué un match cette saison. «Et c’est frustrant de voir ce qu’il se passe. Souvent, j’aimerais pouvoir me trouver sur le terrain et les mettre au fond, ces ballons. Mais c’est de l’histoire ancienne… Mon avis, c’est qu’on peut peut-être jouer avec un numéro 9 collectif, au service des autres. Ça peut fonctionner. Mais je le dis aussi: si Jean-Pierre Nsame avait été Genevois la saison dernière, on gagnait le titre.»

L’Uruguayen d’origine évoque surtout un problème de confiance. «Ah, mais ça, c’est tout un équilibre à trouver avec la concurrence, renchérit Alain Geiger. L’un a tendance à faire du tort à l’autre. Mais on est obligés de posséder au moins trois buteurs. C’est pour ça que j’attends d’eux peut-être davantage de leadership.»

Il en faudra mercredi soir au Rheinpark. Là où Servette doit confirmer ses progrès et sa nouvelle philosophie par des points. Entre les promesses qu’il suscite, les portes qu’il peut ouvrir et les débuts de Gaël Clichy en Super League, ce duel face à la lanterne rouge Vaduz s’annonce bien plus excitant qu’il n’y paraît. Aux Grenat de transformer cette excitation en succès.