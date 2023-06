Saut à skis – Gregor Deschwanden arrache le bronze européen Gregor Deschwanden a terminé à une superbe 3e place, aux Jeux continentaux en Pologne. Sur le petit tremplin de Zakopane, le Lucernois de 32 ans n'a été battu que par les Autrichiens Daniel Tschofenig et Jan Hoerl. Robin Carrel

Les sauteurs avaient depuis des lustres une Coupe d'été à se mettre sous la dent, quand la neige n'a pas encore envahi les tremplins. Mais pour la première fois, ils ont eu droit à un vrai championnat continental en plein mois de juin et Deschwanden a parfaitement tiré son épingle du jeu, en Pologne.

Le Suisse n'a jamais fait mieux que 5e en Coupe du monde. C'était dans ce même pays, à quelque 100 km à vol d'oiseau, du côté de Wisla, il y a un peu moins de 5 ans. Le Lucernois a en revanche toujours été inspiré lors des Grands Prix d'été, une compétition où il est monté à deux reprises sur la deuxième marche d'un podium.

Ce jeudi, Deschwanden s'est envolé à 107 puis 101,5 mètres, pour se parer de bronze. Il n'a jamais réellement pu croire à l'or, tant le jeune Daniel Tschofenig (21 ans) a été supérieur à tout le monde, dans le ciel polonais. Le Suisse, deuxième après le premier saut, a finalement réussi à garder une longueur d'avance par rapport à l'Allemand Philipp Raimund.

L'Autrichien Tschofenig, quadruple champion du monde chez les juniors en 2021 et 2022 (il a réussi le triplé sur ce même tremplin l'hiver passé, en individuel, par équipes et par équipes mixtes), a réalisé des bonds à 104 et 104,5 mètres dans des conditions de vent compliquées. Jan Hoerl (24 ans), a quant à lui posé ses lattes à 101 et 104,5 mètres.



